В больницах Севастополя остаются 9 взрослых, пострадавших во время ракетной атаки по пляжу в Учкуевке

В больницах Севастополя остаются 9 взрослых пациентов, все дети выписаны домой. Об этом сегодня утром сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Речь идет о пострадавших во время ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке.

Ка уже сообщалось, все дети выписаны домой.

Из 22 человек, отправленных на лечение в Москву, уже выписали 3 детей и 3 взрослых. Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, скоро они вернутся в родной город. В тяжелом состоянии пациентов больше нет. 14 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 2 пациента в состоянии легкой степени тяжести.

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Ольга Сурикова