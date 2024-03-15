Сегодня в 8 утра в Севастополе, как и во всей России, стартовали выборы президента России.

Отдать свой голос можно будет в течение трех дней, 15, 16, 17 марта, на избирательных участках с 08:00 до 20:00.

В Севастополе в дни выборов президента России будут работать 187 постоянных и один временный избирательный участок — в Первой горбольнице.

Также на 10 участках впервые в Севастополе установлены современные устройства – тифломаркеры. С их помощью проголосовать смогут незрячие и слабовидящие избиратели

Всего для организации голосования на выборах задействовали 2 475 членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Численность избирателей на 1 января составила 335 295 человек.

Проголосовать можно будет и на Госуслугах, только если до 11 марта вы успели подать заявку.

«Это очень важные три дня для Севастополя, потому что это дни референдума исторического, дни апофеоза Русской весны, которая в Севастополе началась 23 февраля 2014 года митингом Народной воли. А потом завершилась референдумом, соответствующим указом президента. Поэтому эти дни будут посвящены воспоминаниям об этой значимой дате. Я очень надеюсь, что как севастопольцы 10 лет назад всем городом шли на референдум, чтобы высказаться за возвращение в Россию, точно также будет проявлена и гражданская позиция на этих выборах президента РФ», — заявил накануне губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова