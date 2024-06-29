В Балаклаве пройдет сувенирная ярмарка

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 01.07.2024 г.; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 01.07.2024 г.; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке. Срок: с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.; Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений. Срок: с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов.Срок: с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.; Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок:с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.; Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г..

Адресный ориентир распоряжения ярмарочной площадки:

-город Севастополь, Балаклава, набережная Назукина в районе домов № 3 и № 5.

Максимальное количество торговых мест: 8 (восемь) торговых мест.

Вид (тип, специализация) ярмарки: специализированная, регулярная.

Период и режим работы ярмарки: с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.

ежедневно с 07:00 до 22:00.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет

№ 1.

тел: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке: 10000 (десять тысячи) рублей 00 копеек в месяц за одно торговое место.

Фото: pxhere.com