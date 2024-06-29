Полиция Севастополя проводит проверку по факту избиения мужчиной двух пожилых женщин на проспекте Победы

27 июня рано утром в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в районе «Воронцовского рынка» по проспекту Победы неизвестный обнажённый мужчина нанес телесные повреждения двум пожилым женщинам.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Он был передан медикам, а пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району продолжают расследование по данному факту.

Анна Левина