Министерство обороны России сообщает о повышении активности разведывательных действий и предоставлении точных координат для высокоточного оружия, которое западные страны поставляют Вооружённым силам Украины. Это оружие используется для ударов по объектам на территории России.

Такие полеты значительно увеличивают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с российскими военными самолетами, что может привести к прямому противостоянию альянса с Россией. Ответственность за это будут нести страны НАТО, заявили в Министерстве обороны России. Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооруженных сил России представить предложения по мерам оперативного реагирования на возможные провокации. «Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города