В Балаклаве отреставрируют Дворец культуры за 212 млн рублей

В Севастополе в ближайшее время должна начаться реставрация балаклавского Дворца культуры и завершиться к концу текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

«В ближайшее время приступаем к ремонтно-реставрационным работам административного здания в рамках госпрограммы «Развитие культуры города Севастополя». Выполнять реставрацию будет зарекомендованный подрядчик «Теплостройсервис». Стоимость объекта составляет 212 млн рублей», — написал он.

Иено добавил, что по условиям контракта работы должны быть завершены в декабре 2023 года.

При этом он напомнил, что административное здание дворца было построено в 1939 году и занесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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Ольга Сурикова

Фото: Павел Иено