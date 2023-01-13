Пятница 13-е так ли страшна, как ее рисуют

Сегодня пятница, 13-е число. Некоторые народы этот день считают несчастливым, хотя статистика показывает, что это далеко не так.

А вы знаете, почему все так боятся этого календарного сочетания. История такова.

Король выбрал пятницу как день распятия Христа. Он выбрал 13-й день месяца — намек на несчастливое число. 13 считалось плохим числом у Гомера (Илиада, V) и Цицерона (Pro Cecina). В древнееврейской Каббале было 13 Духов Зла, и 13-м в Писании был упомянут Иуда, предавший Христа.

А еще 13 апреля 1307 года, в пятницу, поймали и арестовали большое число представителей ордена тамплиеров. После недолгого пребывания за решеткой все узники были сожжены на костре инквизиции.

Теперь же с этим днем связано очень много примет и суеверий. Например, этой даты боятся многие хирурги: на пятницу, 13-е, некоторые врачи не назначают операций. Суеверные люди считают, что в этот день даже нельзя веселиться, иначе может приключиться несчастье.

А вот, голландские ученые изучили события, которые происходили в пятницу, 13 числа, за последние 20 лет и пришли к выводу, что эти дни даже безопаснее, чем все остальные в году: несуеверные люди ведут себя без изменений, а те, кто боится мистической подоплеки дня, действуют с особой осторожностью.

Кстати, 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати. Так что вот в такой непростой день журналисты будут отмечать сегодня свой профессиональный праздник!

Ольга Сурикова