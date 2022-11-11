В Севастополе пройдет продуктовая ярмарка «Осенняя»

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка от 10.11.2022 г. № 634-Р «Об организации специализированной ярмарки «Осенняя 2022» в городе Севастополе»
План мероприятий
по организации специализированной ярмарки
Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.
- Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 24.11.2022 г.;
- Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 24.11.2022 г.;
- Прием и регистрация письменных заявлений на участие в специализированной ярмарке. Срок:с 24.11.2022 г. по 27.11.2022 г.;
- Выдача разрешений на участие в специализированной ярмаркепо результатам рассмотрения поданных заявлений. Срок:с 25.11.2022 г. по 27.11.2022 г.;
- Обеспечение участия в ярмарке индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Срок:с 25.11.2022 г. по 27.11.2022 г.;
- Организация противопожарного и санитарного содержания ярмарки, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора. Срок: с 25.11.2022 г. по 27.11.2022 г.;
- Реализация участниками ярмарки товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с ассортиментным перечнем товаров (работ, услуг). Срок: с 25.11.2022 г. по 27.11.2022 г.;
- Контроль за осуществлением на площадках проведения ярмарки реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). Срок: с 25.11.2022 г. по 27.11.2022 г.;
Адрес размещения площадки проведения специализированной ярмарки:
-город Севастополь, пр-к Генерала Острякова, в районе парковки рынка «Южный».
Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет № 1.
тел: 55-61-74.
Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/
Размер платы за предоставление мест на ярмарке:
100 рублей в день за одно ярмарочное место.