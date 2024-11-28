Мастер-класс для самозанятых Севастополя: как развивать бизнес в индустрии красоты

22 ноября в Центре «Мой бизнес» состоялось полезное и вдохновляющее мероприятие для самозанятых Севастополя.

Его посетили 20 участников, которые узнали о современных инструментах и практиках для успешного старта и развития в индустрии красоты.

На мастер-классе обсудили:

— Эффективные цифровые инструменты для бизнеса.

— Ведение социальных сетей и привлечение клиентов через онлайн-платформы.

— Основы брендирования и создание качественного визуального контента.

— Актуальные услуги в парикмахерском деле.

Спикером выступила Виктория Тереня, основатель салона «Ферро» и эксперт в бьюти сфере.

Виктория поделилась с предпринимателями своим 15-летним опытом и авторскими разработками на темы:

* «Здоровая психология парикмахеров»,

* «Делегирование в красивом бизнесе»,

* «Современные техники салонных окрашиваний» и многое другое.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

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