Мастер-класс для самозанятых Севастополя: как развивать бизнес в индустрии красоты

22 ноября в Центре «Мой бизнес» состоялось полезное и вдохновляющее мероприятие для самозанятых Севастополя.
Его посетили 20 участников, которые узнали о современных инструментах и практиках для успешного старта и развития в индустрии красоты.
На мастер-классе обсудили:
— Эффективные цифровые инструменты для бизнеса.
— Ведение социальных сетей и привлечение клиентов через онлайн-платформы.
— Основы брендирования и создание качественного визуального контента.
— Актуальные услуги в парикмахерском деле.
Спикером выступила Виктория Тереня, основатель салона «Ферро» и эксперт в бьюти сфере.
Виктория поделилась с предпринимателями своим 15-летним опытом и авторскими разработками на темы:
* «Здоровая психология парикмахеров»,
* «Делегирование в красивом бизнесе»,
* «Современные техники салонных окрашиваний» и многое другое.
Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»