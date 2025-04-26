Без прав и на скорости: девушка перевернула машину знакомого в Севастополе

Как сообщили в УМВД России по городу Севастополю, около 2:29 ночи возле дома № 10/1 на улице Парковая случилось ДТП.

За рулем автомобиля Mercedes находилась 17-летняя девушка. Она неправильно выбрала скорость движения и при повороте потеряла контроль над машиной. Иномарка столкнулась с другим автомобилем, после чего выехала за пределы дороги, перевернулась и остановилась в придорожной канаве.

К счастью, рискованные маневры обошлись без тяжелых последствий благодаря использованию ремня безопасности, единственному пункту ПДД, которого придерживалась девушка.

В УМВД России по г. Севастополю сообщили, что девушка не имела прав на вождение транспортного средства.

Теперь девушке придётся столкнуться сразу с двумя административными наказаниями согласно Кодексу об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, не имеющим данного права, и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме того, девушке придется возместить ущерб автовладельцам обеих машин.

Фото: УМВД России по г. Севастополю

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