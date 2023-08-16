Прокуратура Севастополя добивается ремонта в Динопарке

Прокуратура Гагаринского района Севастополя требует устранить нарушения при содержании Динопарка на улице Корчагина.
При проверке на месте установлено, что система автоматического полива в сквере неисправна, в связи с чем не используется. Покос и уборка травы осуществляются не по всей территории парка. Урны, скамейки, навесные качели и иные объекты благоустройства находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют частичного ремонта и обновления деревянных элементов.
Также имеются повреждения специального напольного покрытия детской площадки. На спортивной площадке выявлены тренажеры со следами коррозии, отслоением покрытия, оголенными острыми деталями и травмоопасными поверхностями. Часть тренажеров неисправна, в том числе по причине утраты конструктивных элементов.
Установленные в парке фигуры динозавров также нуждаются в ремонте.
Кроме того, на территории сквера длительное время в нерабочем состоянии находятся помещения туалетов. Восстановительные работы не завершены.
Прокуратура района внесла руководителю Департамента городского хозяйства представление об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района, подчеркнули в ведомстве.
Ольга Сурикова