В 88 лет умер Ален Делон

Ален Делон был главным секс-символ кино XX века

Это имя на протяжении десятилетий было синонимом французского кино, символом элегантности и харизмы, олицетворением идеала мужчины.

Ален Делон был одной из самых популярных зарубежных кинозвезд в Советском Союзе. Его фильмы, такие как «Зорро», «Черный тюльпан», «Самурай», часто демонстрировались в советских кинотеатрах, и актер стал настоящим кумиром для нескольких поколений зрителей.

В 2019 году Делон перенес инсульт, который подкосил его здоровье. В последние годы он также боролся с раком. Он открыто заявлял в интервью, что не боится смерти и даже задумывался об эвтаназии. Он прожил яркую жизнь.

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