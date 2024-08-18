Футбольная команда ЛДПР Севастополя завершила первый круг чемпионата СЛФЛ на первом месте

В рамках 6-го тура чемпионата Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5 команда ЛДПР встретилась с МФК «Чайка» и одержала уверенную победу со счётом 7:2. Эта победа позволила команде занять первую строчку в турнирной таблице по итогам первого круга соревнований.

«Мы сыграли шесть игр, из которых пять выиграли и одну проиграли, – рассказал руководитель команды Борис Этенко. – Ребята показали характер и волю к победе. Конечно, не всегда было просто, ведь в лиге собрались достойные соперники. Но наши футболисты выкладывались на поле на все сто процентов и заслуженно заняли первое место по итогам первого круга».

Лучшим игроком матча против МФК «Чайка» стал Владислав Четыркин, забивший три мяча и отдавший одну голевую передачу.

Уже в эту среду, 21 августа, состоится матч второго круга чемпионата СЛФЛ. ЛДПР вновь встретится с МФК «Чайка». Начало игры – в 19:00.

«Впереди у нас ещё шесть игр, – напомнил Борис Этенко. – В каждом матче мы будем играть только на победу! Ведь мы настроены завоевать чемпионский титул!»

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Анна Левина