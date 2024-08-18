Топливо загорелось в результате атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области

После атаки БПЛА нефтебазы в Пролетарске Ростовской области загорелось топливо.

«На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», — заявил губернатор Василий Голубев.

Во время тушения пожара ВСУ повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске.

По предварительным данным, пострадавших нет. Подразделения пожарных возобновили тушение, сообщил губернатор Голубев.

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