Чиновник в Севастополе оштрафован за отказ поставить на жилищный учет ветерана

В Севастополе должностное лицо Департамента капитального строительства оштрафовано за необоснованный отказ в постановке на жилищный учет ветерана.

Прокуратура следит за восстановлением прав 87-летней женщины, награжденной знаком «Житель осажденного Севастополя». Она жаловалась на то, что ей отказали в учете по надуманным причинам.

Проверка показала, что женщина имеет право на жилье как ветеран. В 2024 году она обратилась в Департамент, но получила отказ из-за отсутствия свидетельства о рождении. Однако это не является основанием для отказа, так как такие документы не требуются. У женщины есть архивные справки и удостоверения, подтверждающие ее статус.

Прокуратура направила представление для устранения нарушений, которое сейчас рассматривается. Также возбуждено дело против ответственного должностного лица, и суд оштрафовал начальника Управления жилищной политики на 5 тыс. рублей. Прокуратура продолжает контролировать восстановление прав ветерана.

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Кристина Ветер