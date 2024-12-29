Ужесточается ответственность за продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции

С 1 января вступают в силу поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции, а также сырья для ее производства, кальянов и других устройств для потребления никотина.

Наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года. Теперь за неоднократное нарушение будет грозить уголовная ответственность.

Аналогичное наказание уже действует за продажу детям алкоголя.

Сейчас Госдума рассматривает вопрос запрета продажи табачной и никотинсодержащей продукции.