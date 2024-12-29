По Севастополю курсируют новогодние троллейбусы

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова» продолжает добрую традицию, украшая троллейбусы к Новому году праздничной атрибутикой.

Новогодний троллейбус будет курсировать на маршрутах №12 и №14.

Расписание движения Новогоднего троллейбуса постарались сделать так, чтобы каждый желающий смог прокатиться на этом особом транспорте:

30.12 — маршрут №1;

31.12 — маршрут №9;

Ночной — маршрут №7;

1.01 — маршрут №7;

2.01 — маршрут №3;

3.01 — маршрут №19;

4.01 — маршрут №20;

5.01 — маршрут №4;

6.01 — маршрут №7а;

Ночной — маршрут №7;

7.01 — маршрут №9;

8.01 — маршрут №17.