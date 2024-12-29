По Севастополю курсируют новогодние троллейбусы

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова» продолжает добрую традицию, украшая троллейбусы к Новому году праздничной атрибутикой.
Новогодний троллейбус будет курсировать на маршрутах №12 и №14.
Расписание движения Новогоднего троллейбуса постарались сделать так, чтобы каждый желающий смог прокатиться на этом особом транспорте:
30.12 — маршрут №1;
31.12 — маршрут №9;
Ночной — маршрут №7;
1.01 — маршрут №7;
2.01 — маршрут №3;
3.01 — маршрут №19;
4.01 — маршрут №20;
5.01 — маршрут №4;
6.01 — маршрут №7а;
Ночной — маршрут №7;
7.01 — маршрут №9;
8.01 — маршрут №17.
Анна Левина