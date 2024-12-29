Как в Севастополе пройдет Рождество Христово

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2025 года в храмах Севастополя пройдет божественная литургия.

Центральное благочиние:

— Свято-Владимирский собор — усыпальница адмиралов, ул. Суворова, 3 — 00:00-03:00;

— Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», ул. Токарева, 3а — 22:00-02:00;

— Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», ул. Мельникова, 40 — 22:00-01:00;

— Храм вмч. Феодора Тирона, ул. Токарева, 23 — 22:00-02:00;

— Храм св. Луки Крымского при 1-й горбольнице, ул. Адмирала Октябрьского, 19/11 — 23:30-02:00;

— Покровский собор, ул. Б. Морская, 36 — 23:45-02:00.

Северное благочиние:

— Храм Вознесения Господня, ул. Челюскинцев, 26а — 23:30-02:00;

— Храм св. равноап. Константина и Елены, с. Орловка, ул. Озерная, 1а — 23:00-02:00;

— Храм прав. Феодора Ушакова, ул. Генерала Мельника, 1д — 23:00-02:00;

— Храм св. Митрофана Воронежского, Госпитальный спуск, 8 — 23:00-03:30.

Херсонесское благочиние:

— Храм святого исповедника Романа, ул. Генерала Жидилова, 1а — 23:30-02:00;

— Храм во имя святой мученицы Татианы, ул. Вакуленчука, 36/5 — 23:30-02:00;

— Храм святителя Николая в Камышовой бухте, пл. Свято-Никольская, 1 — 23:30-02:00;

— Храм в честь иконы Божией Матери «Блаженное Чрево. В родах Помощница», проспект Гагарина, 17в (территория родильного дома № 1) — 00:00-02:30.

Балаклавское благочиние:

— Храм во имя Двенадцати апостолов г. Севастополя, ул. Куприна, 15а — 23:30-03:00;

— Храм Рождества св. пр. Иоанна Предтечи, ул. Демьяна Бедного, 2 — 23:00-03:00;

— Храм в честь Богоявления Господня, с. Передовое, территория водоканала, городское водохранилище — 00:00-03:00;

— Храм-часовня во имя святого Георгия Победоносца на Сапун-горе, Парк Славы, 3 — 23:30-02:00;

— Храм во имя Корсунской иконы Божьей Матери, территория Свято-Георгиевского скита Топловского женского монастыря на Сапун-горе — 22:00-03:00.

Монастыри:

— Свято-Георгиевский Балаклавский мужской монастырь «Фиолент», Монастырское шоссе, 121а — 22:30-04:00;

— Свято-Климентовский Инкерманский мужской монастырь, Симферопольское шоссе, 17 — 23:00-05:00;

— Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь, ул. Древняя, 1 — 22:30-05:00.

Также запланировано проведение двух традиционных крестных ходов, посвященных Рождеству Христову. 7 января они состоятся по двум маршрутам:

— От Свято-Покровского собора, (ул. Б. Морская, 36) до площадки у колоннады Графской пристани) с 11:30 до 12:00;

— От Свято-Никольского храма (ул. Богданова, 43) до ул. Леваневского, 27 с 11:30 до 12:30 (молебен 12.30-13.30).

На время крестного хода движение транспорта в городе будет ограничено.

📸Фото Анны Корниловой