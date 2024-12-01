Покупатели в Севастополе обнаружили червяков в сладких батончиках

Жительница Севастополя рассказала «Севкору» о неприятном инциденте, когда в сладких батончиках оказались червяки.

«Сегодня нас постигло огромное разочарование. Купили детям батончики, открываем, а там…червяки. Всегда покупаем этот продукт, очень вкусный и натуральный и обидно, что вот такое», — рассказала девушка.

Мы выяснили, как такое произошло и получили официальный комментарий.

По словам производителя, срок годности этих батончиков составляет полгода. На складе у производителя товар никогда не залеживается, то есть готовую, свежую продукцию сразу передают торговым представителям, которые развозят по торговым точкам города.

«Если товар в магазине лежит с лета, конечно, такое недопустимо. Происходит заражение продукции. Это просроченный товар. Недобросовестный продавец закупил, скорее всего, большую партию, которую не успел реализовать. Чтобы быстрее избавиться от летнего товара, устраивают чаще всего акции, когда продают, например 5 батончиков по цене 4-х», — рассказали в компании.

После сообщения «Севкора» представители производителя выехали на место, чтобы лично разобраться с ситуацией.

Ну, а редакция «Севкора» рекомендует внимательно смотреть на сроки годности товара. Ведь часто из-за неправильного хранения, несоблюдения сроков страдают люди и честное имя производителя.

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Кристина Ветер