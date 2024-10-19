Утро в Севастополе началось с аварии

В Севастополе произошло ДТП с участием двух машин. В настоящий момент из подробностей пока известно следующее: на Стрелецком спуске красную машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.

По предварительным данным, дорога была скользкая, и водитель не справился с управлением.

На месте работают специалисты.

Как сообщили «Севкору» очевидцы, от площади Восставших в сторону Пожарова образовалась пробка.

Ранее сообщалось о двух ДТП в Керчи. В первом произошло столкновение легкового автомобиля автошколы с военным грузовиком.

А во втором авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Фурманова машина скорой помощи столкнулась с иномаркой. «Скорая» перевернулась. Внутри находились медики и пациент. Пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу.

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Кристина Ветер