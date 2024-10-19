В Госдуме хотят вернуть детский кешбэк

Обсуждается предложение депутатов Госдумы России по возвращению программы детского кешбэка, а также другие инициативы, касающиеся детского отдыха.

Комитет Госдумы по защите семьи подготовил рекомендации, которые включают разработку федерального закона для регулирования детского отдыха.

Предлагается также софинансирование оздоровительных кампаний для детей участников специальной военной операции и возврат части средств родителям за путевки.

В планах увеличить финансирование для строительства объектов детского отдыха и разработать рекомендации по питанию в детских лагерях.

А также рассмотреть возможность создания лагерей на неиспользуемых студенческих базах и реестра детских лагерей.

Напомним, программа детского туристического кешбэка была завершена в 2022 году, и региональным властям предложено увеличить финансирование и контроль за эффективностью детского отдыха.

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Кристина Ветер