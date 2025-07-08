Ушел из жизни скалолаз одиночка Юрий Лишаев

Ушел из жизни один из выдающихся скалолазов одиночек СССР и Крыма Юрий Лишаев (Фантик)

Неоднократный чемпион и призёр СССР и Украины по скалолазанию — мастер спорта СССР, чемпион ВЦСПС.

Он совершал наиболее сложные восхождения в стиле «соло» ( в одиночку) и «экстрим» (без страховки) в горах Кавказа, Центральной Азии и Северной Америки.

На международных соревнованиях в США стал чемпионом мира по скалолазанию без страховки. Практиковал также экстремальный спелеотуризм. В зимних условиях в одиночку спустился в шахту Бездонную на Чатыр-Даге (расширенный книзу карстовый колодец, глубина сто шестьдесят метров).

Получив серьезную травму позвоночника, он не опустил руки. Встав на костыли — освоил каяк. Смог показать всему миру что даже будучи инвалидом можно продолжать совершать рекорды. В 2012 году в одиночку Лишаев прошёл на пластиковом каяке от истока Днепра к устью, далее в Чёрное море к Крымскому полуострову затем вышел в Азовское море через Керченский пролив к городу Геническ, где завершил своё путешествие пройдя за 120 дней более 2500 километров.

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