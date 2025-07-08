Трамп пообещал увеличить поставки оружия Украине

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, Трансляцию вело агентство Associated Press.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит и усилит военную помощь Киеву.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны», — сказал он.

Речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах, подчеркнул Трамп.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — сказал он.

Напомним, неделю назад сообщалось, что Пентагон приостановил поставки Украине высокоточных боеприпасов и ракет для систем ПВО.

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Ольга Сурикова