Севастополь в 20-ке самых безопасных регионов России

Наш город за год поднялся на 10 позиций в рейтинге регионов России по уровню преступности и занял 19 строчку. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В прошлом году Севастополь занимал 29 место. Тем не менее, количество преступлений выросло на 1,2 % и насчитывает 113,7 на 10 тыс. жителей, из них 32, 2 преступления – тяжкие и особо тяжкие.

По статистике, лучше всего ситуация с преступностью обстоит в Чечне, а хуже всего в Республике Коми.

В целом по стране, по данным МВД России, в 2023 году было зарегистрировано 1947.2 тыс. преступлений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в 45 регионах, а в 40 был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно значительный.

Напомним, в Севастополе доказана в суде вина местного жителя в совершении половых преступлений против 34 детей.