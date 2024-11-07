Администрация Байдена планирует направить Украине последние $6 млрд

Помощь планируется отправить Киеву до инаугурации республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, действующая вашингтонская администрация готовится к тому, что при Трампе поставки оружия на Украину прекратятся.

Издание отмечает, что план американских властей в любом случае столкнется с проблемами, поскольку на доставку вооружений и боеприпасов на Украину обычно уходят месяцы. Таким образом, оставшаяся помощь, скорее всего, не будет доставлена украинской стороне до вступления Трампа в должность, и новый главнокомандующий сможет прервать поставки до того, как процесс передачи будет завершен.

Напомним, на прошедших на днях выборах был избран 47 президентом США Дональд Трамп.

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Ольга Сурикова

Фото: United States Department of Defense