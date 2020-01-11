Украинские силовики задержали севастопольского паломника-инвалида

8 января на пункте пропуска «Чонгар» украинские силовики задержали глухонемого севастопольца, который возвращался домой из паломничества в Киево-Печерскую лавру, — передает Интерфакс.

По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая задержанный является православным верующим, на Рождество он поехал паломничать в Киево-Печерскую лавру.

По решению суда задержанного арестовали до 3 марта 2020 года, его обвиняют в участии в вооруженном формировании в Севастополе в 2014 году. В качестве доказательства — фотография с памятной медалью участника Русской весны. Мужчина — инвалид по слуху третьей группы. Мать задержанного сообщила, что ее сын не мог участвовать в деятельности самообороны по состоянию здоровья, возможно, его с кем-то перепутали.

Власти Севастополя намерены вернуть задержанного и уже направили запросы о о содействии уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в министерство иностранных дел России.

Севастопольцу инкриминируют часть 5 статьи 260 УК Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По материалам Интерфакс

Фото: www.getyourguide.ru