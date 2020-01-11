12 января в Казачьей бухте освятят новый памятник

В бухте Казачья на территории танкодрома 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты установлен памятник святому Клименту, — передает «Вести-Севастополь».

12 января в 10:30 начнется церемония освещение памятника. Проведет церемонию епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Каллиник.

Святой Климент за проповедническую деятельность был сослан из Рима в окрестности города Херсонес на каторжные работы. Позже его приговорили к смерти через утопление. В 861 году его мощи обретены святыми Кириллом и Мефодием, и в 988 году перевезены князем Владимиром из Херсонеса в Киев.

По материалам службы информации «Вести – Севастополь»

Фото: «Международный союз славянского туризма «Исторические города»