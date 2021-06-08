Депутаты приняли законопроект о наказании за граффити

Уродовать город станет накладно

Во время очередной сессии в заксобрании Севастополя депутаты приняли во втором чтении законопроект об увеличении административного наказания за граффити на фасадах зданий и листовок, портящих архитектурные сооружения

Авторами данного законопроекта являются вице-спикер Илья Журавлев и депутаты Артем Гордиенко, Андрей Куринов.

Согласно законопроекту, за нанесение надписей предусматривается штраф в размере 2000-4000 рублей; для должностных лиц 20 000-40 000 рублей; для юридических лиц 60 000 – 80 000 рублей.

За поклейку афиш, рекламных и агитационных материалов в неположенных местах сумма штрафа для граждан составит 3000-5000 рублей, для должностных лиц – 30 000 – 50 000 рублей, для юридических лиц – от 80 000 до 100 000 тысяч рублей.

Напомним, 30 марта депутаты большинством голосов приняли этот документ в первом чтении, но с внесением поправки сроком до 14 дней.

Выступая 8 июня в заксобрании, глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов отметил, что в установленные сроки поступила одна поправка, не меняющая сути документа. Поправка была поддержана членами профильного комитета.

По истечении десяти дней после официального опубликования закон вступит в силу.

Кристина Ветер

Фото: Дмитрий Островский