«Таврида» перекрыта в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе Крыма

В связи с пожаром на складах и детонации снарядов на полигоне в Кировском районе Крыма закрыт участок трассы «Таврида» с 118 км по 130 км.



«В районе Первомайского, Старого Крыма уходим с Тавриды на старую дорогу. На Тавриду возвращаемся за Феодосией. Также в обратном направлении.Дорога там хорошая, проблем не будет», — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.



Опубликованная крымскими властями схема объезда

Он также рассказал, что железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме. Все поезда прибывают согласно расписания.

Напомним, глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ночью 18 июля на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет.