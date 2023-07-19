«Таврида» перекрыта в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе Крыма

Крым Спецоперация в Украине Туризм
19-07-2023
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В связи с пожаром на складах и детонации снарядов на полигоне в Кировском районе Крыма закрыт участок трассы «Таврида» с 118 км по 130 км.


«В районе Первомайского, Старого Крыма уходим с Тавриды на старую дорогу. На Тавриду возвращаемся за Феодосией. Также в обратном направлении.Дорога там хорошая, проблем не будет», — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.


Опубликованная крымскими властями схема объезда

Он также рассказал, что железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме. Все поезда прибывают согласно расписания.

Напомним, глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ночью 18 июля на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет.

 

 

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