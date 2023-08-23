Есть погибшие во время атаки БПЛА по территории санатория в Белгородском районе

Трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника ВСУ по территории санатория в белгородском селе Лавы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, Украина сбросила с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», сказал губернатор.

Двое из них – беженцы из приграничных населенных пунктов, один – работник санатория.

Ольга Сурикова