Украина готовит новое наступление на Крым

Украинские военные готовят новое контрнаступление на Крым после того, как получат истребители F-16 от Норвегии, сообщает немецкое издание Die Welt.

Украина может «перейти в наступление в ближайшие месяцы», считает автор статьи корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер. По его мнению, главной целью атаки ВСУ будет Крым.

«От украинского плацдарма на Днепре (имеются в виду Крынки. – ред.) до Крыма всего около 60 километров. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», — утверждает Хакенсбергер.

В августе правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16, которые больше не используются. Предполагается, что Киев получит 5–10 самолетов. Сроки поставки истребителей не назывались.