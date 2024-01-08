Герою голой вечеринки Ивлеевой рэперу VACIO вручили повестку в военкомат

Тому самому рэперу VACIO (Николай Васильев), который засветился на скандальной голой вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном носке на причинном месте, вручили повестку в военкомат.

Об этом сам й Васильев рассказал члену ОНК Алексею Лобареву. По его словам, после отбытия первых 15 суток ареста рэпера отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января. После этого музыканта увезли в полицию — там с ним якобы должны были провести «профбеседу», но вместо этого составили новый протокол о мелком хулиганстве и назначили еще 10 суток ареста.

При этом служба в армии рэперу не грозит, так как, по его словам, в родном Екатеринбурге он не прошел ВВК по здоровью.