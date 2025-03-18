В праздничный день по Севастополю курсировал троллейбус-лекторий

Сегодня, 18 марта, в городе прошла экскурсия в необычном формате — в троллейбусе-лектории рассказали о событиях Русской весны.

Напомним, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества филиал Российского общества «Знание» при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города и ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» запустили специальный проект, в рамках которого в преддверии памятных дат и важных событий России по улицам города курсирует экскурсионный троллейбус-лекторий.

Участниками экскурсии стали представители молодежных и общественных организаций города, волонтерского корпуса 80-летия Победы, участники СВО.

Маршрут троллейбуса-лектория стартовал на площади Ушакова. По ходу движения лекторы Общества «Знания» рассказали о том, как 11 лет назад организовывался и проходил Референдум.