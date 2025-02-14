Учительница физики из Севастополя победила в шоу на ТНТ

Дарья Ларкина, преподаватель севастопольской школы №23, в свободное время пишет песни. Под творческим псевдонимом Дарья Че она подала заявку на конкурс «Конфетка» на ТНТ и покорила судей. Её шуточную композицию исполнили звёзды эстрады – Регина Тодоренко и Тимур Родригез, что принесло ей победу.

«Я поклонница шоу «Конфетка» и специально для шоу написала шуточную песню, потому что, как правило, побеждают юморные песни. Узнала, что можно подать это видео на сайте ТНТ, поэтому заполнила заявку, отправила своё видео, записала видео и ждала», – рассказала Дарья в интервью телеканалу НТС.

Главной помощницей Дарьи стала дочь Катя. Вместе они снимали клип для заявки, продумывая каждую деталь.

Дарья Ларкина не новичок в творчестве. В её репертуаре – песни о школе, последнем звонке и родном Севастополе. Теперь к её достижениям добавлена победа на федеральном телевидении, а вместе с ней – новая волна вдохновения.

Напомним, севастопольская певица Вероника Сыромля одержала победу в музыкальном шоу «Голос. Уже не дети» на «Первом канале».

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Евгения Павлова