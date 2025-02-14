Сильные осадки и ветер: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

15 февраля в Крыму ожидаются сильные осадки: ливневый дождь, переходящий в мокрый снег, а вечером – в снег. Возможны гололед, гололедица и отложение мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 17–22 м/с, предупреждают в МЧС.

В воскресенье ожидается усиление северного ветра и понижение температуры до минусовых значений в сумерках. Днём температура будет колебаться от -2 до +3 °C, временами возможны скоротечные заряды снега. Интенсивные осадки и порывистый ветер приведут к сложным условиям на дорогах. Будьте осторожны!