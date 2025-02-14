Под Анапой загорелся штаб волонтёров, занятых в ликвидации последствий мазутной катастрофы

Сильный пожар уничтожает штаб волонтёров «Шлагбаум» на базе отдыха «Зенит» в станице Благовещенской (входит в состав Анапы). Изначально горел не сам штаб волонтеров. Огонь распространился в помещениях находящегося рядом ресторана «Соль» и здания пансионата «Зенит».

Эвакуированы 26 человек. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Часть вещей волонтёров уничтожена. На месте ЧП работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

В чате волонтёров появились сведения о том, что штаб к 20:30 уже сгорел.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края