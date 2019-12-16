МЧС призывает севастопольцев аккуратно обращаться с фейерверками

В период новогодних и рождественских торжеств Главное управление МЧС России по городу Севастополю призывает жителей аккуратно обращаться с пиротехникой.

Не изготавливайте пиротехнические изделия самостоятельно!

Приобретая фейерверки, проверяйте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке,

сверьте сроки годности. Нельзя использовать изделия с дефектами или повреждениями корпуса и фитиля.

Запускать фейерверки лучше на больших открытых площадках подальше от деревьев и построек. В радиусе ста метров не должно быть автомобилей, гаражей, деревянных сооружений, которые могут загореться.

При сильном ветре фейерверки запускать нельзя.

Зрителям стоит отойти от места запуска на 35-50 метров.

Запрещено запускать петарды и фейерверки с балконов и рядом с жилыми домами, так как искры могут залететь в форточку и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:

— взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;

— запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2-х минут после их использования;

— наклоняться над изделием во время его использования;

— использовать изделия с истёкшим сроком годности, с видимыми повреждениями;

— использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях);

— сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т. п.;

Не давайте пиротехнические изделия детям!

Пусть праздники будут яркими и безопасными!

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)