Центр города украсили тематическими ситилайтами

В центре Севастополя установили ситилайты, посвящённые Году защитника Отечества, Русской весне и предстоящему юбилею Великой Победы.
На фотографиях представлена хроника событий 2014 года, снимки, сделанные в ходе специальной военной операции, а также портреты севастопольских ветеранов.
Авторы фотографий: Екатерина Штукина (пресс-служба Президента Российской Федерации), Анна Садовникова (пресс-служба губернатора города Севастополя), Игорь Руденко (РИА «Армия России» МО РФ), Алексей Иванов (ТРК «Звезда»), Юлия Блоцкая, Юрий Югансон, Екатерина Виноградова, Антон Пархоменко, Олег Коваленко, Дмитрий Осипенко, Валерий Беспалько, Владимир Однорал, Александр Лясота.
Анна Левина