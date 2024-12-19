У заксобрания в Севастопле ДТП: троллейбус врезался в иномарку

На улице Ленина водитель за рулем кроссовера HAVAL поворачивал во двор Дома офицеров, когда в него врезался троллейбус, совершающий движение по своему маршруту.

Об этом «Севкору» сообщили очевидцы. Авария произошла напротив здания Законодательного Собрания Севастополя.

В настоящий момент выясняется, кто был виновником ДТП. Или водитель иномарки резко решил свернуть, или водитель троллейбуса засмотрелся и не заметил машину.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Кристина Ветер