В Севастополе открылась выставка, посвященная Крымской войне

В филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе открылась выставка «Форма и снаряжение николаевской России и её противников в годы Крымской войны». Экспозиция приурочена к 170-летию начала Первой обороны Севастополя и Балаклавского сражения.

На экспозиции представлены форма и снаряжение российских и англо-франко-турецких войск, артефакты времен Крымской войны, фотографии и документы.

«Часть экспонатов принадлежит нашей организации, часть предоставили исторические клубы Севастополя, – рассказал руководитель СРОО СИН «Гренадер» Илья Давыдов. – Мы уже более 15 лет занимаемся изучением истории военного костюма этого периода.

Создатели выставки отмечают, что она предназначена, в первую очередь, для школьников, студентов и всех, кто интересуется историей Севастополя и Крымской войны. Особое внимание уделено возможности познакомиться с материальной культурой эпохи, увидеть военную форму как произведение искусства».

Выставка проходит в рамках проекта «Крымская война. Защитники Севастополя», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Мы периодически проводим военно-исторические фестивали, экскурсии, выставки и живые уроки в школах города. Когда к ребятам в форме приходит реконструктор и приносит с собой подлинные предметы эпохи, это производит гораздо большее впечатление, чем просто сухой рассказ по учебнику», — отмечает Илья Давыдов.

Однако масштабировать этот опыт пока не получается — отсутствует поддержка со стороны городских властей, в частности, департамента образования.

Попасть на выставку можно по предварительной записи. Для этого необходимо связаться с организаторами через соцсети «Гренадера» https://vk.com/grenadyer.

Выставка «Форма и снаряжение николаевской России и ее противников в годы Крымской войны» продлится до конца ноября. В декабре «Гренадер» планирует запустить экскурсии по 1-му и 2-му бастионам с использованием технологии виртуальной реальности.

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Анна Левина