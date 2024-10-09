У одного из севастопольских укрытий появились кураторы

На бетонном павильоне ученики студии свободного танца «Босиком» разместили обращение к севастопольцам использовать убежище по назначению и поддерживать чистоту.

Также на убежище указан адрес, где можно найти аптечку первой помощи.

Корреспондент Севкора связалась с руководителем студии, заслуженной артисткой Республики Крым Екатериной Астаховой, и узнал подробнее об инициативе.

«Наши ребята постоянно волонтёрят. Они очень патриотичны и любят свой Севастополь. Отцы многих наших учеников сейчас находятся по ту сторону фронта. Видя в социальных сетях как убежища превращаются в помойки, мы решили следить за укрытием. Каждый день перед тренировкой наши воспитанники заглядывают в павильон и если есть мусор — убирают его. Таким образом, сами дети становятся воспитаннее. Они уже сами мусор на землю никогда не бросят», — рассказывает Екатерина.

Напомним, что губернатор Севастополя предложил бизнесменам содержать убежища, за это разрешил размещать свою рекламу на укрытиях.

Руководитель студии отмечает, что это ни в коем случае не реклама, так как мест в танцевальных группах уже нет и цель инициативы не привлечь новых учеников, а сделать город чище и уютнее, пусть даже в таком небольшом масштабе.

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Анна Левина