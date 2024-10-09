Туристка сломала ногу во время маршрута

Спасатели Севастополя помогли туристке в районе Бибиковского исара. Женщина сломала ногу и без помощи спасателей не смогла бы добраться до дома.

В службу поступило сообщение о помощи, и поисково-спасательные подразделения «Юг» и «Север» выехали на место. Там они обнаружили женщину с переломом ноги, оказали ей первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

Бибиковский исар — памятник средневековой архитектуры в окрестностях Севастополя. Находится недалеко от одноименной башни на вершине одной из возвышенностей левого берега каньона Черной речки. Его открыл в 1938 году известный советский исследователь С. Н. Бибиков.

Даже несмотря на несложный маршрут можно получить травму, если не соблюдать правила безопасности. Прежде всего, надевайте обувь, предназначенную для пеших маршрутов.

Не посещайте необорудованные места, особенно те, где есть угроза камнепада или оползней.

Телефон должен быть всегда заряжен, чтобы в случае ЧП позвонить спасателям по телефонам:

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