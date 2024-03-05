У Крымского моста предположительно поражен еще один корабль ЧФ «Сергей Котов»

Российские военкоры и украинские СМИ сообщили о поражении корабля Черноморского флота «Сергей Котов».

Предположительно он был атакован безэкипажными катерами у Крымского моста. О судьбе экипажа пока ничего не известно, но российские военкоры сообщают, что с моряками все хорошо.

Также эксперты сообщают, что экипаж корабля «Сергей Котов» уже дважды отражал подобные атаки, но, видимо, не в этот раз.

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» был спущен на воду в Керчи совсем недавно – в 2021 году. Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе «Залив». Он являлся четвертым кораблем проекта 22160 и третьим серийным. Заложен 8 мая 2016 года. Получил имя в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова.