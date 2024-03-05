Леонид Слуцкий предложил платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж 30 лет

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким предложили установить доплату к страховой пенсии в таком размере, чтобы общий ежемесячный доход пенсионеров, имеющих стаж от 30 лет, достигал не менее двукратной величины прожиточного минимума. По мнению Леонида Слуцкого, такая мера поддержки обеспечит пенсионерам право на достойный, заслуженный отдых

Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в Правительство 4 марта 2024 года.

«Наши пенсионеры, отдавшие свои лучшие годы, силы и здоровье на развитие России, заслуживают полноценной поддержки. Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии, в размере двойной величины прожиточного минимума, сделает их жизнь более комфортной и качественной. Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить – хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать. Мы просто обязаны создать все условия для их благополучия»,–сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

За последние десять лет сумма прожиточного минимума увеличилась чуть больше, чем в два раза – сейчас это 13 290 рублей. Но с учётом инфляции и растущих цен подобный размер прожиточного минимума не может обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей.

«Наши пенсионеры, в большинстве случаев не могут себе позволить не то чтобы путешествия, но и часто хорошее питание, полное микроэлементов, необходимых для пожилых людей. Учитывая стоимость лекарств, трат на коммунальные услуги, заботу о внуках, у пенсионеров практически ничего не остается на себя. Это необходимо исправлять. Над этим работает наша партия», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Председатель партии Леонид Слуцкий предлагает увеличить социальные доплаты для пенсионеров, имеющих стаж работы более 30 лет, чтобы размер материального обеспечения граждан серебряного возраста достигал суммы не менее, двукратной величины прожиточного минимума. В таком случае ежемесячно пенсионеры гарантированно смогут получать от государства более 26 тысяч рублей. По мнению Леонида Слуцкого, эти изменения положительно отразятся на социальной поддержке людей, чья жизнь десятилетиями была посвящена нелёгкому труду, а также помогут изменить материальное положение пенсионеров в лучшую сторону.