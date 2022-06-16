Севастопольский актер получил награду на фестивале театров в Москве

Из рук Сергея Безрукова

В Москве на IV Летнем фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского» награду получил актер СевТЮЗа Игорь Цветков — исполнитель роли майора Ковалева в трагической буффонаде «Нос».

Фестиваль проходил в Москве и Подмосковье со 2 по 12 июня. В его рамках состоялись показы спектаклей коллективов из семи городов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Новокуйбышевска и Севастополя, сообщает правительственный портал.

Севастопольский театр юного зрителя представил трагическую буффонаду «Нос» по одноименной повести Николая Гоголя.

«К спектаклю был очень большой интерес. В зрительном зале было много наших коллег — театральных деятелей, представителей других театров, а также артистов и режиссеров. По общей атмосфере актеры чувствовали, что эту постановку очень ждали», — рассказал директор СевТЮЗа Андрей Маймусов.

Сам Игорь Цветков отметил, что ему было волнительно услышать свою фамилию и получить награду.

«Для нас большая честь, что Севастополь звучит в федеральной культурной повестке, общегосударственных фестивалях и форумах. Мы гордимся и артистом театра, и тем, что спектакль прозвучал в конкурсной программе», — добавил Маймусов.

Также отмечается, что в апреле этого года СевТЮЗ представил трагическую буффонаду в Санкт-Петербурге на XIX Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». Тогда Дмитрия Максимачева отметили в номинации «Лучшая работа композитора», Василия Ковалева — в номинации «Лучшая работа художника по свету».

Напомним, в Севастополе в прошлом году проходил Международный Большой Детский театральный фестиваль под художественным руководством Сергея Безрукова.

Ольга Сурикова