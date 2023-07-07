В Севастополе простились с военным медиком, погибшим под Запорожьем

В Севастополе накануне проводили в последний путь военного медика: главного корабельного старшину, фельдшера морского тральщика Константина Васильевича Пепеляева.

Константин Васильевич Пепеляев родился в Краснокамске Пермского края. В 2001 году закончил медицинское училище, до 2008 года работал в медицинских учреждениях, а в 2009 году пошел на воинскую службу по контракту. В Севастополе служил с 2010 года, был фельдшером на нескольких кораблях Черноморского флота.

Константин Васильевич был прикомандирован к подразделению морской пехоты, оборонявшему позиции в Запорожской области.

Был ранен во время специальной военной операции на Ореховском направлении, от полученных тяжелых ран скончался в госпитале, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова