Цены на бензин в России снова ползут вверх

С 1 ноября в России ожидается очередное повышение цен на бензин. Как сообщают эксперты, октябрьский тренд на увеличение стоимости топлива сохранится, хотя и будет в рамках допустимого.

По прогнозам специалистов самый популярный бензин марки АИ-92 с 1 ноября будет стоить 54 рубля за литр, а АИ-95 – минимум 59 рублей. Дизельное топливо подорожает до 66 рублей 50 копеек за литр.

Финансовые аналитики отмечают, что с октября на топливном рынке России наблюдается непростая ситуация, связанная с ростом розничных цен на бензин. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, снизилось предложение топлива на рынке в связи с профилактическим ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Во-вторых, традиционно осенью происходит сезонное подорожание бензина из-за уборочной кампании. Кроме того, дополнительное давление на розничные цены оказывают экспортные поставки топлива за рубеж, хотя правительство и старается контролировать ситуацию.

По данным Росстата, в середине октября цены на АИ-95 выросли на 7,2%, что значительно превышает общий уровень инфляции (6,06%). Эксперты прогнозируют, что годовой рост цен на топливо может достигнуть 8-9%.

Отметим, что в разных регионах России розничные цены на бензин могут отличаться на 5%. Это объясняется разными условиями доступа к логистическим цепям поставок и близостью к нефтеперерабатывающим заводам.