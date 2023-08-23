Цена бензина в России сегодня обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сегодня обновила ценовой рекорд, приблизившись к 71 тысяче рублей за тонну.

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,32%, до 70 959 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 1,63%, до 62 694 рублей за тонну.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что в нашем регионе могут возникать перебои с топливом из-за того, что его на полуостров поставляют морским транспортом.