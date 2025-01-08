Канатная дорога на Ай-Петри может временно не работать

Канатная дорога на Ай-Петри может временно приостановить свою работу из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в туристическом центре Ай-Петри, причиной остановок станут сильные боковые ветра, дующие со стороны Ялты.

Туристам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в расписании. Кроме того, в центре призывают посетителей следить за обновлениями и сообщениями в официальных источниках, чтобы получать актуальную информацию о работе канатной дороги.

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Кристина Ветер