Три севастопольца сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Севастополе трое выпускников набрали высший балл на ЕГЭ по русскому языку — 100 из 100 возможных. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Первой стобалльницей стала Екатерина-Мария Барановская — выпускница лицея-предуниверсария СевГУ. Девушка мечтает стать журналистом и планирует поступать в Ленинградский государственный университет имени Пушкина.

Вторую высшую оценку получила Любовь Никитенко, выпускница гимназии №1 имени А.С. Пушкина. Она нацелена на факультет инноватики МГТУ имени Баумана и уже показала отличный результат по профильной математике — 90 баллов.

Третьим стал Платон Чернявский — выпускник Нахимовского военно-морского училища. Впереди у него поступление на экономический факультет МГУ. В этом году выпускники смогут пересдать экзамены 3 и 4 июля, если захотят улучшить результаты.

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